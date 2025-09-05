NewsCalcioNapoli

Napoli, investimenti e giovani talenti: rosa da top club a un passo dal Milan

By Emanuela Menna
De Laurentiis ha continuato a investire con decisione, acquistando Højlund per 50 milioni nonostante l’arrivo pochi mesi prima di Lucca dall’Udinese per 35 milioni. Oltre a campioni affermati come De Bruyne, il Napoli ha puntato anche su giovani di prospettiva come Marianucci, Gutierrez, Lucca e lo stesso Højlund, destinati a far crescere ulteriormente il valore della rosa. La squadra ora dispone di ricambi affidabili in quasi ogni ruolo, compresa la porta con Milinkovic-Savic in ballottaggio con Meret. Attualmente, per valore complessivo, solo Juventus e Milan precedono gli azzurri in Serie A, ma il distacco dai rossoneri è di soli 20 milioni: un gap colmabile già dalla prossima stagione se la linea di rilancio e ambizione del club continuerà.

 

Fonte: Il Mattino

