Napoli, ecco chi scende in campo tra i nazionali: titolari Di Lorenzo e Politano, panchina per Højlund e Gilmour

In attesa del ritorno al lavoro a Castel Volturno, diversi calciatori del Napoli sono impegnati in questi giorni con le rispettive Nazionali.
Formazioni Italia-Estonia (Ore 20:45)
Italia (4-4-2)
Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean, Retegui.
Allenatore: Gennaro Gattuso
Estonia (4-2-3-1)
Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Shein, Palumets; Kristal, Käit, Sinyavskiy; Sappinen.
Allenatore: Jurgen Henn
Formazioni Danimarca-Scozia (Ore 20:45)
Danimarca (4-4-1-1)
Schmeichel; Kristensen, J. Andersen, A. Christensen, Mæhle; Dreyer, Højbjerg, Hjulmand, Damsgaard; Dolberg; Biereth.
Allenatore: Brian Riemer
Scozia (4-2-3-1)
Gunn; Hickey, Souttar, Hanley, Robertson; McTominay, Ferguson; Christie, Adams, McGinn; Dykes.
Allenatore: Steve Clarke
Formazioni Svizzera-Kosovo (Ore 20:45)
Svizzera (4-3-3)
Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Xhaka, Freuler, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas.
Allenatore: Murat Yakin
Kosovo (4-3-3)
A. Murić; Vojvoda, Rrahmani, Dellova, Paqarada; Rexhbecaj, Avdullahu, Muslija; Krasniqi, Muriqi, M. Jashari.
Allenatore: Franco Foda