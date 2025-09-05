NewsCalcioNapoli

Napoli, ecco chi scende in campo tra i nazionali: titolari Di Lorenzo e Politano, panchina per Højlund e Gilmour

By Vincenzo Buono
0

In attesa del ritorno al lavoro a Castel Volturno, diversi calciatori del Napoli sono impegnati in questi giorni con le rispettive Nazionali.

Formazioni Italia-Estonia (Ore 20:45)

Italia (4-4-2)

Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean, Retegui.

Allenatore: Gennaro Gattuso

Estonia (4-2-3-1)

Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Shein, Palumets; Kristal, Käit, Sinyavskiy; Sappinen.

Allenatore: Jurgen Henn

Formazioni Danimarca-Scozia (Ore 20:45)

Danimarca (4-4-1-1)

Schmeichel; Kristensen, J. Andersen, A. Christensen, Mæhle; Dreyer, Højbjerg, Hjulmand, Damsgaard; Dolberg; Biereth.

Allenatore: Brian Riemer

Scozia (4-2-3-1)

Gunn; Hickey, Souttar, Hanley, Robertson; McTominay, Ferguson; Christie, Adams, McGinn; Dykes.

Allenatore: Steve Clarke

Formazioni Svizzera-Kosovo (Ore 20:45)

Svizzera (4-3-3)

Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Xhaka, Freuler, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas.

Allenatore: Murat Yakin

Kosovo (4-3-3)

A. Murić; Vojvoda, Rrahmani, Dellova, Paqarada; Rexhbecaj, Avdullahu, Muslija; Krasniqi, Muriqi, M. Jashari.

Allenatore: Franco Foda

 

