Napoli, da spettatore a protagonista: Conte debutta in SuperChampions con una squadra rivoluzionata

By Emanuela Menna
Dopo un anno senza coppe europee, il Napoli torna sul palcoscenico internazionale il 18 settembre contro il Manchester City nella nuova SuperChampions. Antonio Conte, ambizioso e senza timori reverenziali, ha chiesto rinforzi mirati per rendere la squadra più competitiva. Il ds Manna ha portato a termine 9 acquisti di spessore, volti a colmare i vuoti della scorsa stagione e ad aggiungere qualità ed esperienza. Simbolo delle nuove ambizioni è Rasmus Hojlund, attaccante danese costato 50 milioni, arrivato per sostituire l’infortunato Lukaku e per guidare l’attacco azzurro verso nuove sfide.

