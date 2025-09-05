Napoli, da De Bruyne a Barido, un mercato da 130 milioni

Il mercato del Napoli questa estate ha raggiunto una cifra considerevole, considerando i rinforzi arrivati. Il Corriere dello Sport scrive: “Un’ala sinistra, due centravanti, due centrocampisti offensivi: il 55,5 percento del mercato della prima squadra. Più della metà di un parco acquisti che, considerando anche il gioiellino argentino Barido, trequartista di 17 anni che si farà le ossa soprattutto in Primavera, include anche un portiere, due marcatori centrali e un esterno sinistro. A tutta fascia: Miguel Gutierrez, certo, un uomo che nelle intenzioni dovrà garantire anche spinta, assist e qualche gol oltre alla giusta copertura. Avrebbe quasi senso inserirlo nel contesto degli acquisti offensivi. Il Napoli ha investito tanto, anche più della spesa preventivata dopo l’acquisto a sorpresa di Hojlund, per rinforzare l’attacco o per meglio dire la produzione realizzativa con estro, dribbling, rifinitura, intensità e soprattutto gol. Il club ha investito 35 milioni per Lucca, una cinquantina per Hojlund (prestito con obbligo legato alla qualificazione in Champions), 25 per Lang, 2 per il prestito di Elmas (con diritto di riscatto a 17): 68 garantiti più il bonus di De Bruyne alla firma e in attesa del riscatto di Hojlund. In quel caso, la cifra schizzerà a 112 milioni. Volendo, si potrebbero aggiungere anche i 18 di Gutierrez e la cifra tonda finale sarebbe 130”.

