Napoli, crescita vertiginosa: rosa tra le prime 20 d’Europa grazie al mercato di De Laurentiis e Conte

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, dopo lo scudetto vinto al fotofinish, ha alzato ulteriormente l’asticella grazie a un mercato estivo di altissimo livello. Non contano solo i grandi nomi arrivati, come De Bruyne, ma soprattutto la prospettiva di una rosa costruita con investimenti mirati e sostenibili. Il valore dell’organico è salito di 107 milioni rispetto alla scorsa stagione: oggi il club è terzo in Serie A e 18º in Europa per valore della rosa. Un salto che segna il passaggio definitivo da società ambiziosa a protagonista assoluta, pronta a vincere in Italia e in campo internazionale.

Fonte: Il Mattino