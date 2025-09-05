Napoli, 5-3 all’Avellino nell’allenamento congiunto: show di Lucca e gol del giovane Cimmaruta

Il Napoli ha superato l’Avellino per 5-3 nell’allenamento congiunto andato in scena oggi a Castel Volturno.
La squadra partenopea, priva di diversi elementi convocati in Nazionale, ha ottenuto il successo grazie a una tripletta di Lorenzo Lucca, alle marcature di Leonardo Spinazzola e del giovane centrocampista classe 2007 della Primavera, Antonio Cimmaruta.
Tra i protagonisti dell’amichevole anche Alessandro Buongiorno, pienamente ristabilito, e Miguel Gutierrez, che ha servito l’assist per la rete realizzata da Cimmaruta. Ancora assente David Neres, rimasto a riposo. Fonte:Il Mattino