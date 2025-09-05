NewsCalcioNapoli

Napoli, 5-3 all’Avellino nell’allenamento congiunto: show di Lucca e gol del giovane Cimmaruta

Tripletta dell’attaccante ex Udinese, a segno anche Spinazzola e il classe 2007 della Primavera. In campo Buongiorno e Gutierrez, ancora out David Neres.

By Vincenzo Buono
0

Il Napoli ha superato l’Avellino per 5-3 nell’allenamento congiunto andato in scena oggi a Castel Volturno.

Factory della Comunicazione

La squadra partenopea, priva di diversi elementi convocati in Nazionale, ha ottenuto il successo grazie a una tripletta di Lorenzo Lucca, alle marcature di Leonardo Spinazzola e del giovane centrocampista classe 2007 della Primavera, Antonio Cimmaruta.

Tra i protagonisti dell’amichevole anche Alessandro Buongiorno, pienamente ristabilito, e Miguel Gutierrez, che ha servito l’assist per la rete realizzata da Cimmaruta. Ancora assente David Neres, rimasto a riposo. Fonte:Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Il Mattino-De Bruyne: «Mi sto ambientando bene a Napoli, nel Sud Italia tutti tifano…

News

Il Mattino- Il Napoli padrone degli investimenti

Senza categoria

CDS- Insigne pronto a riabbracciare Sarri: l’ex Napoli verso la Lazio

News

ANSA- Meister: “L’attaccante più forte della A? Lukaku”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.