NewsCalcioNapoli

McTominay, la rivelazione che non vuole smettere di stupire

Lo Scozzese non vuole fermarsi

By Sara Di Fenza
0

Dodici gol nella scorsa stagione, titolo di Mvp e un impatto devastante sul calcio italiano: Scott McTominay è stato uno dei segreti del trionfo del Napoli. L’ex Manchester United ha portato in Serie A una combinazione di fisicità, tempismo negli inserimenti e fiuto del gol che lo hanno reso una vera e propria arma tattica. Ha inaugurato anche questa stagione con una rete, confermando la sua capacità di incidere nei momenti chiave. Gli avversari proveranno a studiarlo meglio, ma lo scozzese ha dimostrato di avere risorse infinite. Dopo gli anni difficili a Manchester, a Napoli ha trovato il contesto ideale per diventare protagonista anche in Champions League. Conte non ha dubbi: McT è ormai imprescindibile.

Factory della Comunicazione

Fonte: Corriere dello Sport

Potrebbe piacerti anche
News

Fassone: “Conte ha spinto De Laurentiis, ma per lo stadio del Napoli meglio il…

News

E’ subito derby azzurro, Danimarca-Scozia: Hojlund contro McTominay. Vale il…

News

Vannucchi, ex calc.: “Nazionale? Siamo in un momento dove serve uno come…

News

Qualificazioni Mondiali – Uruguay-Perù 3-0, Olivera in campo per tutta la…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.