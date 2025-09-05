McTominay, la rivelazione che non vuole smettere di stupire

Dodici gol nella scorsa stagione, titolo di Mvp e un impatto devastante sul calcio italiano: Scott McTominay è stato uno dei segreti del trionfo del Napoli. L’ex Manchester United ha portato in Serie A una combinazione di fisicità, tempismo negli inserimenti e fiuto del gol che lo hanno reso una vera e propria arma tattica. Ha inaugurato anche questa stagione con una rete, confermando la sua capacità di incidere nei momenti chiave. Gli avversari proveranno a studiarlo meglio, ma lo scozzese ha dimostrato di avere risorse infinite. Dopo gli anni difficili a Manchester, a Napoli ha trovato il contesto ideale per diventare protagonista anche in Champions League. Conte non ha dubbi: McT è ormai imprescindibile.

Fonte: Corriere dello Sport