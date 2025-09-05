Lucca e Hojlund per colmare la voragine lasciata da Lukaku

Il Napoli farà fronte all’emergenza lasciata dall’infortunio di Romelu Lukaku con Lucca e Hojlund. Il Corriere dello Sport scrive: “Kevin a parte, i riflettori sono inevitabilmente puntati sui centravanti: dovranno colmare la voragine creata dall’assenza temporanea ma non breve di Lukaku, 14 gol e 10 assist nella stagione scudetto, dimostrando entrambi la capacità di migliorare le ottime premesse in dote. Lucca s’è presentato con i 12 gol realizzati in campionato con l’Udinese, 14 con la Coppa Italia, ma l’impatto è stato normalmente in salita: è cambiata la dimensione, sono cambiati i dettami tattici e le pressioni. Calma e sangue freddo. Hojlund, invece, ripartirà dai 10 gol di una stagione difficilissima per tutto lo United tra Premier e coppe. Occhi su di loro ma anche su Lang, giocatore tra i più attesi alla vigilia ma non ancora sbocciato dopo due ritiri faticosi e appena 17 minuti in due partite. È arrivato forte di un patrimonio da 14 gol stagionali con il Psv e con il fregio di miglior dribblatore e crossatore d’Olanda. Il Napoli lo aspetta”.

