A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giocondo Martorelli, procuratore. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Lookman sarebbe servito più all’Inter o al Napoli?

“Sicuramente all’Inter. Il Napoli ha già giocatori con quelle caratteristiche, tante soluzioni e una rosa quest’anno molto importante in ogni reparto. L’Inter, invece, ha quattro attaccanti con caratteristiche simili e non ha in rosa un profilo come Lookman. Il Napoli ha persino ripreso Elmas, che nell’uno contro uno è molto bravo, senza contare Politano e altri giocatori importanti. L’Inter un calciatore con queste peculiarità non ce l’ha, quindi Lookman sarebbe stato molto più utile a loro.

Lucca avrebbe dovuto giocarsi il posto con Lukaku: ora, con l’acquisto di Hojlund, se lo aspetta titolare?

Non credo, perché il ragazzo aveva accettato di fare la riserva e, anche in assenza di Lukaku, il suo ruolo è quello. Lo stesso Conte ha parlato di un calciatore che deve crescere, ritagliarsi spazi e farsi trovare pronto. Ad oggi, Hojlund è il titolare”.