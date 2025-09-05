Adnkronos News

Italia-Estonia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Gennaro Gattuso inizia la sua avventura sulla panchina dell'Italia. Oggi, venerdì 5 settembre, gli azzurri del neo ct, succeduto a Luciano Spalletti, sfidano l'Estonia – in diretta tv, in chiaro, e streaming – nella terza giornata delle qualificazioni per i Mondiali 2026, che si disputeranno in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si disputerà al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà uno snodo cruciale verso la prossima rassegna iridata, specialmente dopo la sconfitta rimediata in Norvegia, a cui è seguita la vittoria contro la Moldavia. Gli azzurri si trovano quindi al momento a quota tre punti nel girone e dovranno fare bottino pieno con Estonia e Israele, gara in programma lunedì 8 settembre, per rilanciare le proprie ambizioni di raggiungere il primo posto nel girone, che vale l'accesso diretto alla fase finale del Mondiale.  La sfida tra Italia ed Estonia è in programma oggi, venerdì 5 settembre, alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Ecco le probabili formazioni: 
Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni. Ct. Gattuso 
Estonia (5-4-1): Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. Ct. Henn  Italia-Estonia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva in chiaro dalla Rai, con il canale di riferimento che sarà Rai 1. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.  —[email protected] (Web Info)

