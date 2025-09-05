Italia-Estonia 5-0, buona la prima per Gattuso

NewsCalcioIn Evidenza

Buona la prima per Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Italia: a Bergamo finisce 5-0 contro l’Estonia.
Il primo tempo si chiude a reti inviolate, con qualche preoccupazione tra i tifosi sugli spalti. Nella ripresa, però, l’Italia dilaga: apre Kean su assist di Retegui, raddoppia al 70’ l’ex attaccante dell’Atalanta e, due minuti più tardi, cross di Politano e la rete dell’ex Napoli Raspadori. Nel finale, al 90’ doppietta di Retegui e al 92’, Bastoni sigla il 5-0 finale.
La squadra di Gattuso tornerà in campo l’8 settembre contro Israele.

 

Il tabellino:

Marcatori: 58′ Kean, 69′, 89′ Retegui, 71′ Raspadori, 92′ Bastoni

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco (67′ Cambiaso); Politano (76′ Orsolini), Barella, Tonali (76′ Locatelli), Zaccagni (67′ Raspadori); Kean (84′ P. Esposito), Retegui.
Ct. Gattuso.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Larsen, Kuusk, Paskotsi (80′ Tamm), Saliste; Palumets, Shein (80′ Soomets); Kristal (61′ Ainsalu), Kait, Sinyavskiy (67′ Saarma); Sappinen (80′ Anier).
Ct. Henn.

Arbitro: Pinheiro (Portogallo)

Ammoniti: Kristal (E), Bastoni (I), Paskotsi (E), Anier (E)

