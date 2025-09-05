NewsIn EvidenzaMercato

Il Mattino- Il Napoli padrone degli investimenti

By Giovanni Esposito
0

Il Mattino ha analizzato il mercato del Napoli da un punto di vista meramente patrimoniale, mettendo il club azzurro in confronto con i principali club esteri.

 

Factory della Comunicazione

“Il Napoli bussa e entra dalla porta principale della Top20 mondiale, attestandosi al 18° posto. Un segnale a tutte le altre sfidanti. Davanti, per investimenti, anche a tante big del continente: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Benfica, Porto e anche Al-Ahli in arabia. Gli sceicchi sono però riusciti a piazzare una loro squadra nella Top 10: l’Al-Hilal di Koulibaly e Simone Inzaghi. Una Top10 contrassegnata dalla Premier League: ai primi due posti ci sono Chelsea e Manchester City, che sul mercato hanno speso oltre 1 miliardo di euro a testa per ritrovarsi le squadra di oggi. Squadre che interessano da vicino anche al Napoli: la banda di Conte incrocerà entrambe le inglesi nel percorso in Champions League, l’esordio all’Etihad di Manchester e la chiusura a gennaio al Maradona contro i Blues allenati da Maresca. Il Liverpool al terzo posto della classifica, subito dopo il podio c’è il Manchester United, primo club con investimenti in passivo: i Red Devils hanno speso 995 milioni di euro ma oggi la rosa di Amorim ne vale 247 in meno. Scelte sbagliate e cessioni affrettate. Il Napoli, anche qui, ne sa qualcosa: un anno fa era arrivato McTominay, qualche giorno fa è stato il turno di Hojlund.

E i napoletani sperano che il risultato possa essere lo stesso avuto con lo scozzese. Arsenal e Tottenham seguono. Per trovare il primo club non inglese della classifica bisogna arrivare al 7° posto con il Paris Saint Germain fresco campione d’Europa. E poi c’è il Real Mardid, bravo a colpire sul mercato convincendo diversi free agent per aumentare il suo valore senza spendere troppo. Mbappè e Alexander-Arnold gli ultimi di una lunga lista per gli spagnoli. Il miglior incremento del valore? Il Barcellona: che ha speso 409 milioni e oggi si ritrova una rosa da quasi 700. Il motivo sta soprattutto in Lamine Yamal e negli altri prodotti della Masìa, pagati zero e poi incredibilmente di valore. Questo è forse l’ultimo tassello che manca al club di De Laurentiis. che però, proprio in questi giorni immagina e lavora per il suo nuovo centro sportivo. Un’arma in più per gli investimenti e per il futuro”.
Potrebbe piacerti anche
Senza categoria

CDS- Insigne pronto a riabbracciare Sarri: l’ex Napoli verso la Lazio

News

ANSA- Meister: “L’attaccante più forte della A? Lukaku”

News

Perinetti: “Hojlund può rappresentare un valore aggiunto. Lucca? Sicuramente…

News

Ramazzotti: “Il Napoli è la squadra più forte in Italia. Mercato…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.