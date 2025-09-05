Il Mattino- Il Napoli padrone degli investimenti

Il Mattino ha analizzato il mercato del Napoli da un punto di vista meramente patrimoniale, mettendo il club azzurro in confronto con i principali club esteri.

“Il Napoli bussa e entra dalla porta principale della Top20 mondiale, attestandosi al 18° posto. Un segnale a tutte le altre sfidanti. Davanti, per investimenti, anche a tante big del continente: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Benfica, Porto e anche Al-Ahli in arabia. Gli sceicchi sono però riusciti a piazzare una loro squadra nella Top 10: l’Al-Hilal di Koulibaly e Simone Inzaghi. Una Top10 contrassegnata dalla Premier League: ai primi due posti ci sono Chelsea e Manchester City, che sul mercato hanno speso oltre 1 miliardo di euro a testa per ritrovarsi le squadra di oggi. Squadre che interessano da vicino anche al Napoli: la banda di Conte incrocerà entrambe le inglesi nel percorso in Champions League, l’esordio all’Etihad di Manchester e la chiusura a gennaio al Maradona contro i Blues allenati da Maresca. Il Liverpool al terzo posto della classifica, subito dopo il podio c’è il Manchester United, primo club con investimenti in passivo: i Red Devils hanno speso 995 milioni di euro ma oggi la rosa di Amorim ne vale 247 in meno. Scelte sbagliate e cessioni affrettate. Il Napoli, anche qui, ne sa qualcosa: un anno fa era arrivato McTominay, qualche giorno fa è stato il turno di Hojlund.