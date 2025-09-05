Adnkronos News

Gp Monza, oggi le prove libere: orario e dove vederle in tv e streaming

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Inizia il weekend del Gran Premio d'Italia a Monza. Oggi, venerdì 5 settembre, tocca alle prime due sessioni di prove libere di uno dei Gp più avvincenti del Mondiale di Formula 1. Si riparte dal dominio di Oscar Piastri, sempre più leader della classifica dopo il successo in Olanda. Occhi puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, chiamati al riscatto dopo il doppio ritiro nell'ultimo fine settimana. Ecco il programma di oggi del Gp di Monza, gli orari delle prime due sessioni di prove libere e dove vederle in tv e streaming.
 Ecco il programma di oggi, venerdì 5 settembre, del Gp di Monza: Ore 13.30: F1 – Prove libere 1 Ore 17: F1 – Prove libere 2 Il Gran Premio d'Italia, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre, sarà trasmesso su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. Il Gran Premio di Monza sarà visibile anche in chiaro su TV8, con le qualifiche e gara trasmesse in diretta al tasto 8 del telecomando. —[email protected] (Web Info)

