Adnkronos News

Gp Monza, Norris domina seconda sessione di libere. Secondo tempo per Leclerc

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Lando Norris comanda nella seconda sessione di prove libere del Gp di Monza. Il pilota della McLaren chiude con il miglior tempo (1:19.878) davanti alla Ferrari di Charles Leclerc (1:19.961), secondo anche in mattinata. Terzo un brillante Carlos Sainz su Williams, poi Piastri (McLaren), Hamilton sull'altra Rossa e Verstappen (Red Bull). Male le Mercedes: decimo Russell, diciannovesimo Antonelli (finito subito in ghiaia). Domani la terza sessione di libere alle 12:30, mentre alle 16 ci saranno le qualifiche.
 Dopo il disastro visto in Olanda ecco dunque un buon venerdì per le Ferrari, che avevano cominciato bene la giornata dominando la prima sessione di prove libere. Nella prima uscita di oggi, il miglior tempo era stato di Lewis Hamilton (1:20.117), davanti all'altra Rossa di Charles Leclerc (1:20.286). Poi Carlos Sainz (Williams), il campione del mondo Max Verstappen (Red Bull) e Kimi Antonelli (Mercedes).  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Regionali Puglia, verso il sì di Decaro a candidatura per il centrosinistra

Adnkronos News

A Reggio Emilia la V edizione il Festival di Emergency

Adnkronos News

Farmaceutica, Landazabal (Gsk): “Governance fondamentale per…

Adnkronos News

Sal Da Vinci: “A Napoli sarà un enorme show, farò cantare anche Bonolis”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.