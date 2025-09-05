NewsCalcioRassegna Stampa

Gazzetta – Lukaku corre verso un recupero inimmaginabile. Ha tanta fretta

L’attaccante dopo il ko è andato in Belgio e sta accelerando

By Giuseppe Sacco
Ma quanto ci vuole, perché finisca questo calvario? Cento giorni, partendo dal 14 agosto, la sera in cui Lukaku ha capito che gli stava 05cambiando la stagione: “Lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra” e arrivederci a quando sarà. Cioè fine novembre, il 22 restando nella diagnosi probabile, che però non basta, non a chi vuole essere Big Rom a pieno titolo. La lista per la Champions League, ovviamente, è andata, lui non c’è, ma in campionato rimane una finestra – quella dell’ottimismo – che il centravanti spera di potersi spalancare, giocando d’anticipo: e se rientrasse prima? Per cominciare, e uscendo dai dubbi, Lukaku ha preferito evitare l’operazione e rifugiarsi nella terapia conservativa, con la speranza di poter accorciare i tempi di guarigione e restare a ridosso dei tre mesi di assenza. E per curarsi, il bomber ha preferito, invece, affidarsi ai medici del suo lungo passato calcistico e dunque sta in Belgio, però sistematicamente in contatto con il Napoli, con Conte e con il dottor Canonico. Ma intanto twitta, per non sentirsi terribilmente solo, come ha fatto sabato notte, dopo l’1-0 di Anguissa: “Queste vittorie sono le migliori”. E per riassaporarle appieno, intanto, Lukaku scalpita.

 

Ci siamo

 

Il tempo vola, maledizione, e dal 14 agosto ne sono trascorse di notti e di albe tutte uguali: ma in fondo al tunnel, così dicono, c’è sempre una luce e Firenze, sabato 13 settembre, rappresenta la data di riferimento di questa vita nuova, che sa di lui e di Napoli, che sa di un calcio da assorbire in fretta. Miguel Gutierrez non ha fretta, l’impazienza può diventare pregiudizievole, ma non ha neppure voglia di oziare ancora, nei weekend interminabili, a scandire le ore: il conto alla rovescia è cominciato e la sosta, in teoria un’alleata, sparge intorno a lui sensazioni finalmente piacevoli. La caviglia destra, operata il 10 luglio, ha smesso da un po’ di dargli noia e adesso si può lanciare uno sguardo sul Franchi: la doppia seduta, per ricominciare, ha indotto all’ottimismo, la situazione va normalizzandosi e però non è il caso di sbilanciarsi; ma Fiorentina-Napoli, ci sta, potrebbe guardarla dalla panchina, e sarebbe un bel passo in avanti, prima di lanciarsi sulla corsia di sinistra.

L’ossessione

 

Al mercato, incurante dei danni all’astragalo e degli effetti dell’intervento, Manna non si è lasciato inquietare dalle otto settimane necessarie per la riabilitazione: Gutierrez ha avuto un ruolo in primissimo piano nella lista della spesa e i diciotto milioni investiti (più altri due di bonus), hanno semplicemente legittimato l’ossessione per questo esterno che a sinistra ci va con disinvoltura, che fare il fluidificante (come si diceva una volta) o anche il centrocampista aggiunto, che prima di fermarsi con il Girona le aveva giocate praticamente tutte (tranne una), che in panchina si era accomodato solo tre volte e che in quella squadra veniva considerato un intoccabile.

Poi c’è Neres

Ma sabato, prima che cominciasse la gara con il Cagliari, dall’elenco dei disponibili è stato depennato Neres: affaticamento muscolare, che è come dir niente ma che può trasformarsi in un guaio. Meglio evitare ulteriori problemi e consentire al brasiliano di riprendersi senza stress e senza pericoli: lui a Firenze ci va (quasi) sicuramente, se il destino non gli gioca contro. E spera di vedere la partita assieme a Gutierrez, prima di rituffarsi in campo.  Fonte: Gazzetta

