Di Napoli, agente Cheddira: “Baridò giocatore talentuoso. Ha grandi prospettive”

Ai microfoni di Radio Napoli Centrale è intervenuto Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira. Di seguito le sue parole.

“Baridò l’ho visto giocare diverse volte, lo conosco. E’ un giocatore molto molto talentuoso. Continua sulla scia di quella di Dybala e Soulé. Ha grandi prospettive, qualità importanti. Il Napoli e Manna hanno fatto un gran colpo. Io l’ho visto giocare e va aspettato, è un 2008. Di Walid Cheddira siamo contenti, la sua volontà era quella di restare in Italia. Siamo felici del Sassuolo, è una società importante che fa calcio a certi livelli da tanti anni. E’ stata la scelta giusta. Farà il suo, è un professionista serio e avrà il suo spazio.

Su Cheddira, oltre a PAOK e Schalke 04, c’erano anche altre situazioni dall’estero. Una squadra in Belgio, diversi club in Turchia già da maggio. La sua volontà era quella di giocare in Serie A. Il campionato italiano ha sempre il suo appeal, ma economicamente la Premier League e forse la Liga hanno qualcosa in più. Ma in Italia sono arrivati giocatori importanti. Sono soddisfatto e molto contento, Sassuolo è un club piccolo ma grande, lo si vede dal centro sportivo che hanno realizzato anni fa. Hanno una dirigenza come Carnevali, Palmieri, che sono persone di calcio e la famiglia Squinzi sempre alle spalle. Il Sassuolo ha mantenuto i giocatori importanti. Siamo contenti, Walid lì può crescere. Cheddira è un giocatore ambizioso, vuole far bene per poi ritornare nel giro della Nazionale, magari partecipare di nuovo al Mondiale come fatto nel 2022.