Di Napoli (Ag. Cheddira): “Walid vuole crescere e tornare in Nazionale. Il Napoli potrebbe avere un centro sportivo da Barcellona”

Ecco le parole dell’agente di Walid Cheddira

By Sara Di Fenza
Bruno Di Napoli, agente di Walid Cheddira che si è appena trasferito al Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, del suo assistito e delle sue ambizioni, citando anche il Napoli.

Ecco le sue parole:

“Sono soddisfatto e molto contento, Sassuolo è un club piccolo ma grande, lo si vede dal centro sportivo che hanno realizzato anni fa. Hanno una dirigenza come Carnevali, Palmieri, che sono persone di calcio e la famiglia Squinzi sempre alle spalle. Il Sassuolo ha mantenuto i giocatori importanti. Siamo contenti, Walid lì può crescere.

Cheddira è un giocatore ambizioso, vuole far bene per poi ritornare nel giro della Nazionale, magari partecipare di nuovo al Mondiale come fatto nel 2022. Il centro sportivo è un qualcosa che può dare qualcosa in più al Napoli. Averlo aiuterebbe il settore giovanile a creare quel senso di appartenenza. Se il Napoli riuscisse a realizzarlo, potrebbe raggiungere i livelli della cantera del Barcellona. Il livello in Campania è impressionante. Uno di quelli più di prospettiva è per esempio Gianluca Vigliotti, è fortemente legato al Napoli e secondo me può fare il suo percorso e arrivare in prima squadra un po’ come Ambrosino. Questo è per portare un esempio di ragazzi che si fanno le ossa fuori e sono molto legati a Napoli”.

