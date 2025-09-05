De Bruyne dal ritiro del Belgio: “Credo che il Napoli possa crescere ancora molto”

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, è sceso in campo ieri sera con il suo Belgio nella gara vinta per 0-6 contro il Liechtenstein, in cui ha segnato anche un goal.

Il 34enne, questa mattina, dal ritiro della sua nazionale ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Sporsza”, canale d’informazione Belga.

Ecco le sue parole:

“Garcia ha parlato con me e con Lukaku in settimana. È stata una decisione presa anche in previsione del futuro, dunque coerente e a lungo termine. Va bene, non c’è problema“.

“La preseason è stata faticosa, ma sto bene e mi sento in forma. Devo ancora sistemare alcune cose, come prima del trasloco. Il calcio è sempre calcio, rispetto all’Inghilterra forse si lavora un po’ più di gruppo. Ma il calcio è calcio. Nel sud Italia tutti tifano Napoli, è incredibile. Credo che questo club possa crescere ancora molto, facendo nascere qualcosa di grande“.

Fonte: Gianluca Di Marzio