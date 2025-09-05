CdS – Lobotka, il cervello del Napoli

Tra i pilastri del centrocampo azzurro, Stanislav Lobotka è il simbolo di continuità e affidabilità. Dopo aver valutato l’idea di cambiare aria al termine del secondo scudetto, lo slovacco ha scelto di restare per guidare ancora una volta la mediana del Napoli. Regista moderno, sa adattarsi al ruolo di metronomo puro o di mediano vecchio stile, prendendo in mano la squadra nei momenti più delicati. Lo ha dimostrato contro il Cagliari, quando nel finale ha rotto le linee avversarie avviando l’assedio che ha portato al gol decisivo di Anguissa. In campo è equilibrio, ordine e leadership silenziosa. La sua esperienza e il suo carisma rendono ancora più solida la base su cui Conte costruisce il nuovo ciclo.

Fonte: Corriere dello sport