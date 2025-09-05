gattuso cavani
CdS – Italia-Estonia, le possibili scelte di mister Gattuso

Stasera scenderà in campo la nazionale italiana di calcio del neo allenatore Rino Gattuso, contro l’Estonia, per le gare di qualificazione ai prossimi mondiali. Il Corriere dello Sport scrive: “Gattuso, un pragmatico, ha sposato subito la semplicità richiesta, per mancanza di tempo, a Coverciano. Riecco il dribbling e le ali per innescare il centravanti o le due punte, perché il 4-2-3-1 a trazione offensiva potrebbe diventare 4-4-2. Sicuramente andrà all’assalto con la difesa a quattro e la costruzione a tre. Il disegno, fatte le debite proporzioni, potrebbe richiamare l’Italia di Wembley. Ci manca un vero 10, ma qualche attaccante esterno (come Politano, Zaccagni e Orsolini) ancora si trova in Serie A. Gravina lunedì si è infilato la tuta per vivere a tempo pieno il ritiro di Coverciano accanto agli azzurri. Il presidente avverte la delicatezza del momento e invoca la scossa. Rino da Corigliano, ventitreesimo ct e primo allenatore calabrese in 115 anni di storia della Nazionale, ha prestato giuramento: “Te la do io l’America””.

