NewsCalcioNapoli

Bava: “Pazienza con Lucca, Conte sa valorizzare. Buongiorno? Con lui salto di qualità”

By Emanuela Menna
0
Massimo Bava, ex dirigente del Torino, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ecco le sue parole:

Factory della Comunicazione

“Bisogna avere pazienza con Lucca, lui ha molta determinazione nel conquistarsi una maglia da titolare come ha fatto ad Udine. Diamo visibilità a questi ragazzi italiani, non smontiamoli dopo 15 giorni, hanno bisogno di fiducia. Io sono un tifoso di Antonio Conte, se ti fidi di lui diventi un calciatore molto forte e da chance a tutti. In Lucca ha visto un giocatore che poteva giocare con o senza Lukaku.
Buongiorno? Dissi che avrebbe dovuto solo limare qualche errore per diventare un grande difensore, con Conte ha imparato a non sbagliare, a temporeggiare e a controllare la sua mole fisica e ha fatto un grande salto di qualità. E’ migliorato anche nella sua tranquillità e nell’impostazione dell’azione, parliamo di un giocatore destinato a crescere anche per i consigli che l’allenatore gli darà”.
Potrebbe piacerti anche
News

Reja: “Hojlund e Lucca due corpi fisici, McTominay diverso da Hamsik”

News

Napoli, investimenti e giovani talenti: rosa da top club a un passo dal Milan

News

Napoli, da spettatore a protagonista: Conte debutta in SuperChampions con una squadra…

News

Napoli, crescita vertiginosa: rosa tra le prime 20 d’Europa grazie al mercato di De…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.