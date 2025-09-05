Bava: “Pazienza con Lucca, Conte sa valorizzare. Buongiorno? Con lui salto di qualità”

Massimo Bava, ex dirigente del Torino, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ecco le sue parole:

“Bisogna avere pazienza con Lucca, lui ha molta determinazione nel conquistarsi una maglia da titolare come ha fatto ad Udine. Diamo visibilità a questi ragazzi italiani, non smontiamoli dopo 15 giorni, hanno bisogno di fiducia. Io sono un tifoso di Antonio Conte, se ti fidi di lui diventi un calciatore molto forte e da chance a tutti. In Lucca ha visto un giocatore che poteva giocare con o senza Lukaku.

Buongiorno? Dissi che avrebbe dovuto solo limare qualche errore per diventare un grande difensore, con Conte ha imparato a non sbagliare, a temporeggiare e a controllare la sua mole fisica e ha fatto un grande salto di qualità. E’ migliorato anche nella sua tranquillità e nell’impostazione dell’azione, parliamo di un giocatore destinato a crescere anche per i consigli che l’allenatore gli darà”.