Azzurrini attesi dal Montenegro: l’Italia U21 cerca conferme con i gioielli di Baldini

L’Italia Under 21 torna in campo oggi per affrontare il Montenegro U21 in una sfida che profuma già di occasione importante. Gli Azzurrini, guidati da Silvio Baldini, cercano conferme dopo le ultime uscite e puntano a consolidare il proprio cammino nel girone di qualificazione all’Europeo di categoria. Riflettori puntati sui talenti di Pisilli, in mezzo al campo, e Pafundi, in attacco, senza dimenticare la fisicità di Marianucci e l’estro di Koleosho.

Factory della Comunicazione

Gli Azzurrini sono reduci da una sconfitta contro la Germania U21 mentre il Montenegro è reduce da un pareggio contro Azerbaigian U21.

Ecco le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Moscardi, Palestra, Comuzzo, Marianucci, Bartesaghi, Pisilli, Amatucci, Ndour, Koleosho, Raimondo, Pafundi

MONTENEGRO (3-4-3): Krikestarac, Vukovic, Melentijevic, Ljutica, Knezevic, Cetkovic, Miranovic, Badnjar, Medojevic, Rovcanin, Mrvalkevic