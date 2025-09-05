Adnkronos News

Armani, l’ultima telefonata al sindaco di Milano Beppe Sala: “Era il 6 di agosto, lui un amico vero”

(Adnkronos) – Alla serata di inaugurazione della festa dell’Unità di Milano, il sindaco Beppe Sala ricorda Giorgio Armani: “Ho tante foto con lui ma non ne ho pubblicate nessuna. Lui è stato un amico vero. Ci siamo conosciuti vent’anni. Mi ha chiamato il 6 agosto, per me momento difficile, una telefonata breve, aveva la voce affaticata, non vi dico cosa mi ha detto ma il senso era: ‘sono un amico vero’. È stata una grande dimostrazione di amicizia”. —[email protected] (Web Info)

