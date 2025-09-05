Adnkronos News

A novembre torna Striscia La Notizia, il video dell’annuncio di Jimmy Ghione

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Striscia la Notizia ritornerà presto su Canale 5. Ad annunciarlo è stato l'inviato storico della trasmissione di Canale 5 Jimmy Ghione, durante la rassegna 'Protagonisti' in corso a La Spezia. "La notizia è che Striscia la notizia ricomincerà la seconda settimana di novembre. E saremo ancora con voi dalla parte del cittadino", le parole di Ghione al pubblico, al quale ha spiegato che "Ci è piaciuta l'idea di cominciare a novembre perché la prima puntata di Striscia era stata a novembre. Ci sono stati dei cambiamenti con la Ruota della Fortuna ma noi ci saremo e si è deciso di farla partire nella seconda settimana di novembre". —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Alcaraz batte Djokovic e vola in finale US Open. Ora tocca a Sinner

Adnkronos News

Luis Enrique cade dalla bici, allenatore Psg si rompe clavicola

Adnkronos News

“Striscia la Notizia ricomincerà la seconda settimana di novembre”,…

Adnkronos News

Emergency, Gola: “Esiste la possibilità di rifiutare la guerra”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.