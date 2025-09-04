Adnkronos News

Vuelta, oggi la dodicesima tappa: orario, percorso e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Vuelta di Spagna con la dodicesima tappa. Dopo la frazione di ieri, senza vincitori in virtù della fine anticipata della gara per un corteo pro-pal a Bilbao, si riparte oggi giovedì 4 settembre con i 144,9 chilometri da Laredo a Los Corrales De Buelna. In maglia rossa c'è il danese Jonas Vingegaard. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa 12 della Vuelta di Spagna 2025.  Qual è il percorso della tappa di oggi? Quella odierna è una frazione di 144,9 chilometri, con partenza da Laredo ed arrivo a Los Corrales De Buelna. Dopo circa 30 chilometri il gruppo affronterà il primo Gpm a Puerto de Alisas (8,6 km al 5,8% di pendenza media). Da qui inizierà un tratto mosso, fino al secondo e ultimo Gpm, Collada de Brenes (7 km al 7,9% di pendenza media) a 20 chilometri dal traguardo. Quindi, la discesa fino al traguardo.  La 12esima tappa della Vuelta di Spagna 2025 inizierà alle 14 e finirà intorno alle 17.20. La frazione sarà trasmessa su Eurosport e sarà visibile con abbonamento diretto e tramite smart tv sulle piattaforme Dazn e Tim Vision. La corsa sarà visibile anche su Discovery+ e su Dazn in streaming. —[email protected] (Web Info)

