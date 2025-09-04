NewsCalcioNapoli

Torna il calcio al Collana: c’è la scuola Posillipo dei fratelli Sommella

By Gabriella Calabrese
Il campo del Collana rimesso a nuovo: porte aperte ai ragazzi a rischio

“C’è un grande prato verde. Adesso sì, per davvero. Il calcio è finalmente tornato nel suo tempio del Vomero: il Collana”. Lo scrive Il Mattino. E prosegue: “I lavori iniziati poco prima dell’estate sono stati completati a tempo di record e martedì pomeriggio la scuola calcio Posillipo dei fratelli Sommella ha aperto ufficialmente i battenti per le selezioni in vista della prossima stagione. Il progetto ha basi solidissime, come dimostra il successo nella gara regionale vinta lo scorso inverno e adesso è pronto a spiccare il volo. Già due giorni fa decine di ragazzini nati tra il 2010 e il 2020 hanno sfidato la pioggia battente per mettersi in mostra e provare a conquistare un posto nella squadra per la stagione che verrà. Il progetto è bello e ambizioso, come da tradizione per la scuola calcio Posillipo (che ha già ricevuto la visita del figlio di De Bruyne). […] Dalla prossima settimana inizieranno anche i corsi, certo, ma intanto la macchina organizzativa prosegue senza sosta. I bambini in campo, a rincorrere i loro sogni dietro al pallone, e i genitori in tribuna, che osservano in silenzio e senza disturbare il lavoro dei figli e degli oltre 20 istruttori che ora dopo ora si danno da fare. La scuola calcio sarà a numero chiuso («Per garantire una maggiore professionalità», spiega il responsabile del progetto Fabrizio Sommella), ma sono circa 300 i ragazzini che si alterneranno in questa settimana per le selezioni.”

 

