Sole e temperature in rialzo, domina l’anticiclone: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Più sole, più caldo e poca pioggia. Ecco "l'estate settembrina", con bel tempo e temperature in aumento grazie alla 'dominazione' dell'Anticiclone sul Mediterraneo che porterà – anche se solo temporaneamente – un nuovo 'respiro africano' sull'Italia. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, giovedì 4 settembre, e per i giorni a venire. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma quindi una fase di alta pressione con tempo generalmente ottimo, salvo qualche locale insidia. Nelle prossime ore, l’anticiclone dominerà su buona parte del Mediterraneo, mentre tra Francia e Germania transiterà una perturbazione anche intensa. La coda di questa perturbazione causerà, nella seconda parte del giovedì, qualche temporale in Valle d’Aosta e sui settori alpini del Piemonte e della Lombardia. Il giorno dopo accenderà dell’instabilità diffusa su tutte le Alpi e anche su Prealpi centro-orientali e pianure adiacenti del Triveneto: queste saranno le uniche insidie di un periodo bello, soleggiato e gradevole che ci accompagnerà per il resto della settimana. Una novità arriverà nel weekend, si tratterà di un temporaneo “respiro” africano verso il nostro Paese: domenica 7 si prevedono punte di 37°C in Sardegna, ma anche un generale aumento termico da Nord a Sud, sebbene con temperature ovunque ancora piacevoli e da condizioni biometeorologiche definite di “Benessere”. Staremo dunque molto bene in questa fase di Estate Settembrina salvo sulle Alpi dove dovremo monitorare lo sviluppo di qualche temporale forte tra la seconda parte del giovedì e venerdì. Per trovare qualche pioggia più organizzata dovremo attendere il 10-11 settembre, quando i modelli a lunga scadenza non escludono la possibilità di rovesci diffusi al Nord e in Toscana; si tratterebbe comunque di un veloce passaggio instabile in un contesto di sole e meteo amabile. Giovedì 4. Al Nord: bel tempo prevalente, salvo temporali sui monti occidentali. Al Centro: bel tempo. Al Sud: bel tempo. Venerdì 5. Al Nord: nubi sparse, qualche rovescio su Alpi e Prealpi centro orientali. Al Centro: bel tempo. Al Sud: bel tempo. Sabato 6. Al Nord: bel tempo, più caldo. Al Centro: soleggiato, più caldo. Al Sud: sole prevalente. Tendenza: alta pressione, stabile e soleggiato con temperature in aumento. —[email protected] (Web Info)

