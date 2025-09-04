Scelta Castellammare di Stabia per la Final Four Serie A Women’s Cup. Si giocherà al ‘Romeo Menti’

La Juve Stabia e la città di Castellammare di Stabia sono pronte ad accogliere le quattro finaliste che si conosceranno nel weekend tra sabato 13 e domenica 14. Martedì 16 conferenza stampa e sorteggio: semifinali e finale su Sky Sport e in streaming su NOW, la finale anche su Rai 2 e RaiPlay

Factory della Comunicazione

Sarà lo stadio ‘Romeo Menti’ di Castellammare di Stabia a ospitare, da martedì 23 a sabato 27 settembre, la Final Four della prima edizione della Serie A Women’s Cup. La Juve Stabia e la città di Castellammare di Stabia sono pronte ad accogliere le quattro squadre – le prime classificate di ciascuno dei tre gironi e la migliore seconda – che usciranno dalla prima fase della nuova competizione che vede in campo i 12 club di Serie A Women e che in questo weekend vedrà disputarsi le gare della seconda giornata (la terza tra sabato 13 e domenica 14 settembre).

Le due semifinali si disputeranno martedì 23 alle 20.30 e mercoledì 24 alle 18.30 e saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La finale di sabato 27 avrà invece inizio alle 17.30, con diretta su Rai 2 e Sky Sport e in streaming su RaiPlay e NOW.

La Final Four di Serie A Women’s Cup sarà presentata martedì 16 settembre in una conferenza stampa in programma alle 12 presso la Reggia di Quisisana, a cui parteciperanno il sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza, Andrea Langella e Filippo Polcino in rappresentanza della Juve Stabia e la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti. Dalla Reggia ci si sposterà poi allo Yacht Club Marina di Stabia, dove sarà allestito un light lunch per i media e per gli invitati e alle 14 è in programma il sorteggio delle semifinali.

La Campania tornerà quindi a ospitare la fase finale di un grande evento femminile a distanza di due anni dalla finale della Coppa Italia Femminile 2023 vinta dalla Juventus sulla Roma a Salerno, grazie al gol di Barbara Bonansea.

Ulteriori dettagli sulla vendita dei biglietti e sulle procedure di accreditamento per i media saranno diffusi nei prossimi giorni.

Fonte: FIGC

Credit foto copertina Mariano Russo