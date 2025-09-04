Rrahmani ed Anguissa: rinnovi pronti con ingaggio adeguato

Due i rinnovi prossimi in casa Napoli. Quelli di Rrahmani ed Anguissa. Di quello del difensore kosovaro scrive oggi Tuttosport: “Accordo trovato nelle ultime ore per estendere il legame fino al 2029 con Amir, rinnoverà con relativo adeguamento dell’ingaggio. Per Rrahmani quest’estate c’erano stati diversi interessamenti da parte dei club di Premier League e una ricca offerta dall’Arabia. Proposte tutte respinte al mittente dal centrale, che voleva restare ed è stato accontentato”. In merito a quello del centrocampista camerunense, invece, scrive su X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: “Procedono bene le trattative per il prolungamento del contratto di Frank Anguissa fino al 2028 con opzione per il 2029. Pronto anche un aumento di stipendio per il centrocampista”.