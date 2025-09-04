Qualificazioni Mondiali 2026, De Bruyne in gol col Belgio! Vincono Lobotka e Anguissa, pari per Lang

Nelle gare di qualificazione ai Mondiali 2026 andate in scena in serata con protagonisti calciatori in forza al Napoli, è senza appello il successo del Belgio di Kevin De Bruyne ai danni del malcapitato Liechtenstein: gli uomini del ct Garcia s’impongono con un netto 0-6. Il centrocampista azzurro è andato a segno al minuto 62 sfruttando al meglio un assist di Vanaken, prima di lasciare il terreno di gioco qualche minuto dopo per un naturale avvicendamento. Il Belgio, con questa netta vittoria, si porta al terzo posto del Gruppo J con 7 punti, a sole tre lunghezze dal Galles capolista che ha però due gare in più.

Successi anche per Slovacchia e Camerun. La nazionale allenata da Francesco Calzona, nella prima gara d’avvicinamento alla kermesse iridata, ha centrato una storica impresa battendo fra le mura amiche per 2-0 la Germania (a segno Hancko e Strelec). L’azzurro Stanislav Lobotka è stato del match per tutti i 90 minuti. Tutto facile per Anguissa, in campo per 70 minuti nel 3-0 del suo Camerun contro Eswatini.

Factory della Comunicazione

A chiudere il quadro, l’1-1 fra Olanda e Polonia con tanta Serie A in campo: al gol dell’interista Dumfries, ha risposto nella ripresa Cash per un pareggio che porta entrambe le selezioni in testa al Gruppo G con 7 punti. Solo panchina per Noa Lang.