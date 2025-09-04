NewsCalcio

ON AIR – Radio Ibr Scampia la trasmissione “CALCIO SPRINT” puntata special in compagnia di Tommy Mandato

By Giuseppe Sacco
Conduce Gabriella Calabrese

 

Commento esterno
Commento  da studio: da Napoli Emilia Verde, Vincenzo Buono

Da Monza Marco Lepore

 

Alla regia e cura fonica  Riccardo Cerino – Supervisor Valerio Granato

Seguiteci dal sito – https://www.radioibr.it/ascolta-online/

Ascoltaci con l’app. Radio iBR Scampia

 

 

 

 

 

