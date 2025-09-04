“Non avrebbe senso spendere tanto per poi non schierarlo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino Durante, agente Fifa, esperto di calcio sudamericano. Di seguito, un estratto dell’intervista:

Factory della Comunicazione

Sabatino, un giudizio globale sulla sessione di calciomercato che si è appena conclusa. Per quanto riguarda la Serie A, qual è stata la regina di questa finestra di mercato?

“Non credo che ci sia una vera regina. Ci sono delle squadre che sicuramente hanno fatto meglio sul mercato, come il Napoli ed il Como, che ha fatto la sua parte. Forse, se proprio devo scegliere, direi il Como. Per quanto riguarda le grandi, quindi Inter, Juventus e Milan, nessuna ha completato davvero il mosaico. Ma questo era prevedibile: le squadre italiane hanno difficoltà economiche e quindi, quando c’è da spendere, è difficile arrivare fino in fondo con risultati importanti.”

Qual è il suo giudizio sulla vicenda Lookman?

“Su di lui stenderei un velo pietoso. Qui non parliamo tanto delle qualità tecniche, ma del comportamento. Sei un professionista, hai un contratto: lo devi rispettare e devi confrontarti con la società. Non puoi sparire, creare problemi o fare capricci. Un giocatore che si comporta così io non lo vorrei nemmeno regalato. È una mia opinione personale: puoi anche essere un buon calciatore, ma se non sei professionale, per me non sei da prendere in considerazione.”

Restando invece sul campo, c’è chi ha definito Vlahovic una “zavorra” per la Juventus. Lei che ne pensa?

“Beh, dire che Vlahovic sia una zavorra mi sembra esagerato. È stato pagato tanto, ma secondo me Thiago Motta non lo ha valorizzato al meglio. È un ottimo allenatore, però ha chiesto al giocatore un salto che in questo momento non poteva fare, voleva renderlo il suo Zyrkzee. Vlahovic è un sinistro puro, con il destro non è incisivo, quindi va schierato in un certo modo. Io penso che siano gli allenatori a doversi adattare alle caratteristiche dei calciatori, non il contrario. Non puoi forzare sempre i giocatori dentro il tuo schema: devi costruire un sistema che esalti le loro qualità e limiti i difetti. Considerare Vlahovic una zavorra è un’esagerazione. Per me resta un attaccante di prima fascia, certo, superiore a tanti che giocano oggi in Serie A.”

Se fosse Antonio Conte e dovesse scegliere, settimana prossima, tra Lucca e Højlund da schierare titolare, chi metterebbe e perché?