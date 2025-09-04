Neres e Gutierrez: entrambi potrebbero essere arruolati per Firenze

David Neres si è fermato prima della gara interna contro il Cagliari e Gutierrez aveva bisogno di qualche altra settimana, dopo il suo approdo a Napoli, prima di essere completamente ristabilito. Oggi, secondo il quotidiano La Repubblica, i due sono sulla via del pieno recupero e potrebbero già essere a disposizione per la prossima sfida di campionato del Napoli a Firenze. I due giocator, infatti, sembrano quasi completamente ristabiliti e sperano in una convocazione per sabato 13 a Firenze, così come Rasmus Hojlund. Antonio Conte, che continua il suo intenso lavoro a Castel Volturno, Napoli potrebbe contare su tre importanti risorse in più per affrontare il prossimo tour de force degli azzurri.

Factory della Comunicazione