Napoli, quanti azzurri impegnati con le proprie nazionali

La prima volta di Hojlund con McTominay e Gilmour sarà domani. Ma da avversari. A Copenaghen, il Parken. Dove, peraltro, il Napoli è atteso a gennaio per la Champions League. In ogni caso, Danimarca-Scozia diventa una specie di derby da seguire con gli occhi dolci per i tifosi napoletani. Quelli che, ovviamente, non pensano di restare ipnotizzati sull’Italia che affronta, alla stessa ora, l’Estonia. Il record di 16 azzurri convocati per le rispettive nazionali (novembre 2020) resta ancora imbattuto. Ma certo, anche 14 “napoletani” in giro per il mondo dà la sensazione del livello della qualità della rosa azzurra. E quando Lukaku e Buongiorno torneranno a essere disponibili, ecco che il primato di cinque anni fa è a rischio.

Come sempre, l’ultimo a rientrare sarà Olivera, che gioca in Cile mercoledì all’1,30 ora italiana e se tutto va bene rientra giusto in tempo per ripartire per Firenze. Tra i protagonisti della pausa, come si legge su Il Mattino, troviamo De Bruyne con il Belgio, Lobotka con la Slovacchia, Lang con l’Olanda, Anguissa con il Camerun, Elmas con la Macedonia del Nord, McTominay con la Scozia, oltre al blocco azzurro composto da Di Lorenzo, Meret e Politano, convocati da Spalletti.

C’è anche il giovane Marianucci, inserito nella rosa dell’Under 21 italiana. La pattuglia dei nazionali esordisce già oggi con la gara del Belgio di De Bruyne in Liechtenstein, della Slovacchia di Lobotka con la Germania, con Lang in campo in Olanda-Polonia, Anguissa impegnato Camerun-Eswatini e infine Elmas affronta con la sua Macedonia l’Arabia Saudita (sul campo neutro di Praga). Domani è la volta del terzetto Di Lorenzo, Meret, Politano e, come detto, l’altro terzetto Hojlund, McTominay e Gilmour in campo per Danimarca-Scozia. Poi c’è Rrahmani che da capitano guida il Kosovo con la Svizzera e nella notte Olivera che affronta il Perù. Titolare, per la prima Italia Under 21 di Baldini, Luca Marianucci contro Montenegro.