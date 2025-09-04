NewsCalcioNapoli

Napoli, nel mirino c’è la Fiorentina: domani test congiunto con l’Avellino a Castel Volturno

Il Napoli di Antonio Conte prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato. Sabato 13 settembre alle 20:45 i campioni d’Italia saranno di scena al “Franchi” contro la Fiorentina. Nel frattempo, durante la pausa per le nazionali, la società azzurra ha programmato un allenamento congiunto a Castel Volturno con l’Avellino di Raffaele Biancolino, neopromosso in Serie B. A riportare la notizia è la versione online del Corriere dello Sport, ripresa dal portale TuttoNapoli.

Per l’occasione scenderà in campo una sorta di “Napoli B”: con Romelu Lukaku fuori per infortunio e numerosi assenti impegnati con le rispettive nazionali. Tra questi figurano Di Lorenzo, Meret e Politano con l’Italia, De Bruyne e Lobotka, Lang, oltre al duo scozzese Gilmour–McTominay. Convocati anche Rrahmani, Anguissa, Olivera, Hojlund, Elmas e il giovane Marianucci con l’Under 21.

