Napoli, ecco chi e cosa sarà fondamentale per gli azzurri

Partiamo dal Napoli visto in queste prime due giornate, quello dei Fab4 in mezzo al campo: Rasmus regalerebbe alla manovra offensiva l’arma della profondità non vista fin qui. Poco sfruttata anche un anno fa con Romelu. Il danese è mancino: ama andare in area con un movimento a mezza-luna sul lato sinistro ma non disdegna neppure di sfondare a destra. Perché tanto sa fare gol anche con l’altro piede. In questo, come scrive Il Mattino , saranno fondamentali gli assist di De Bruyne e le giocate di prima di Politano : non più verso “il primo palo” fuori dall’area di rigore, ma stavolta pienamente in area.

Partiamo dal Napoli visto in queste prime due giornate, quello dei Fab4 in mezzo al campo: Rasmus regalerebbe alla manovra offensiva l’arma della profondità non vista fin qui. Poco sfruttata anche un anno fa con Romelu. Il danese è mancino: ama andare in area con un movimento a mezza-luna sul lato sinistro ma non disdegna neppure di sfondare a destra. Perché tanto sa fare gol anche con l’altro piede. In questo, come scrive Il Mattino , saranno fondamentali gli assist di De Bruyne e le giocate di prima di Politano : non più verso “il primo palo” fuori dall’area di rigore, ma stavolta pienamente in area.

Adesso c’è la nazionale, ma tra una settimana Hojlund sarà in città, in attesa di capire come sistemarsi: l’ex United non ha ancora scelto dove vivere, ma sembra indirizzato all’opzione Posillipo per il suo ritorno in Italia. All’Atalanta aveva lasciato ottimi ricordi: 10 reti nell’esperienza con Gasperini e un dato: 9 dei suoi gol sono arrivati quando è stato schierato da titolare (20 volte su 38 in Serie A), ma nell’altra unica partita la sua marcatura era risultata decisiva per vincere il match (contro l’Empoli a tre minuti dalla fine).