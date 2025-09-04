IntervisteCalcioNapoli

“Napoli, Conte lavorerà su due moduli. In attacco Inter e Juve davanti, ma…”

By Riccardo Cerino
Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live del Napoli, che dopo la sosta affronterà la Fiorentina in trasferta.

Non credo che il 4-1-4-1 sarà il modulo definitivo del Napoli di Conte, il core-business resta per me il 4-3-3 e su questa base ha impostato una tattica con i quattro centrocampisti. Pensando tuttavia che Anguissa andrà via per la Coppa d’Africa e ad altre contingenze, penso che vedremo un Napoli di nuovo camaleontico, come lo è stato, in modo vincente, nello scorso campionato. Il Napoli in attacco doveva colmare un gap, quello dei gol fatti, rispetto alle avversarie dirette, e aveva necessità di aggiungere elementi con uno score oggettivo. Sinora ancora i centrocampisti hanno dettato la loro legge e deciso le prime due partite. In tal senso, sulla carta, l’attacco dell’Inter e forse anche della Juventus contano su un bagaglio di gol superiore, ma il Napoli dirà la sua ed il segnale forte è stato quello di sostituire l’infortunato Lukaku con un attaccante importante come Hojlund”.

