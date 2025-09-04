Modugno: “Conte top assoluto, il Napoli ha la difesa più solida della Serie A”

Il giornalista Sky Francesco Modugno, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live del Napoli e di Antonio Conte.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“La nuova sfida di Conte è continuare a vincere, nutrire ancora maggiormente la squadra di mentalità vincente e di vittorie. Tutto il resto viene da sé, la capacità di gestire e alternare i calciatori della rosa, fare bene nel doppio o triplo impegno, utilizzare al meglio uomini e moduli ecc… Olivera è stato cercato in modo molto serio dall’Atletico Madrid ma è rimasto al Napoli. Politano ha praticamente rinnovato, ci sono grandi possibilità di rinnovo del contratto anche per Rrhamani e Anguissa. Il miglior attacco del campionato, sulla carta, è probabilmente quello della Juventus, ma il Napoli è sul podio e ha sicuramente la fase difensiva più solida della serie A. E in quest’ultimo cosa si vede la mano di Conte e l’esaltazione del lavoro di un allenatore che è un top assoluto. Sento e leggo associare De Bruyne ai calciatori di 40 anni, ma non è corretto. De Bruyne, sia chiaro, non è vecchio, anzi. Con rispetto della classe dei calciatori, una cosa è Vardy, Albiol, Modric e Dzeko, che hanno 40 anni o giù di lì, e un’altra è averne 34, perché a 34 anni non si è vecchi. Da un punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale i calciatori di oggi vedono ancora la carriera in corso e non verso la fine. Una volta a 32-33 anni i giocatori vedevano vicino il ritiro, oggi non ci pensano neanche”.