Maradona Jr: “Conte vuole entrare nella storia del Napoli con due scudetti di fila“

Diego Maradona Jr, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live del Napoli e della stagione di Serie A in corso.

Ecco le sue parole:

“Il miglior attacco del campionato, con Lukaku disponibile, sarebbe forse quello del Napoli per completezza. Però è chiaro che l’attacco dell’Inter con Lautaro e Thuram è molto importante, senza dimenticare che quello della Juventus con Openda, David e Zeghrova si è rinforzato molto. Il sistema di gioco attuale da’ la possibilità alla squadra di essere compatta, chiusa e nel contempo consente l’impiego contemporaneo di Mc Tominay, Anguissa, Lobotka e De Bruyne. Quando però mancherà Anguissa penso che Conte schiererà l’artiglieria pesante, con De Bruyne e lo scozzese interni e con Neres schierato all’ala sinistra. Il Napoli è favorito, dietro metto Inter e Juventus, perché l’Atalanta è in fase di cambiamento, anche il Milan è un cantiere aperto. Mi intriga la Roma, perché penso che il progetto entro un paio di anni penso possa dare risultati importanti. Se conosco un po’ Conte nella sua testa pensa di diventare l’unico allenatore della storia del Napoli a vincere due campionati di fila. Di certo arrivare ai quarti di Champions sarebbe molto importante, ma resterebbe nella storia e nel cuore dei tifosi se vincesse due tricolori consecutivi. Baridò? L’ho visto in alcune gare, è un talento che deve però lavorare molto sulla parte atletica, ha un fisico alla Di Maria, ovviamente con le dovute proporzioni. In ogni caso ha qualità e poi gli argentini a Napoli fanno sempre bene”