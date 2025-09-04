NewsCalcioRadio e Tv

L’assenza di Lukaku pesa sia sul processo di crescita di Lucca che sulle sue responsabilità

By Giuseppe Sacco
0

L’ex calciatore Gaetano Fontana è intervenuto quest’oggi (Ieri ndr)nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli:

 

Factory della Comunicazione

Molto evidente è il fatto che quei quattro centrocampisti che ha il Napoli hanno molta qualità, ma se trovi squadre come il Cagliari che fanno blocco basso devi trovare delle alternative con calciatori che ti saltano l’uomo e ti crea la superiorità. Certo le soluzioni le puoi trovare anche con le qualità di questi quattro centrocampisti, però dipende sempre da partita a partita a seconda delle caratteristiche degli avversari. Vittoria all’ultimo respiro? Importante perché crea consapevolezza e ti ricorda che tutte le partite vanno giocate fino alla fine. Puoi segnare sia al primo minuto che al novantesimo. Il Napoli deve crederci sempre perchè ha gli strumenti per poterlo fare. Oggi sui calci piazzati, come l’anno scorso, il Napoli continua a fare fatica eppure ha tutte le qualità per poter incidere su questo fondamentale. Tanti calci d’angolo non sono stati sfruttati a dovere anche quando sono stati calciati bene. L’assenza di Lukaku pesa sia sul processo di crescita di Lucca che sulle sue responsabilità. Lavorare con Conte non è la stessa cosa che lavorare con un altro allenatore, ed in questo momento probabilmente non è al massimo della forma e questo incide sulla sua scarsa serenità. Secondo me, però, questo ragazzo ha grandi margini di miglioramento e secondo me sarà tanto utile anche alla nostra nazionale”.

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Rrahmani ed Anguissa: rinnovi pronti con ingaggio adeguato

News

Torna il calcio al Collana: c’è la scuola Posillipo dei fratelli Sommella

Calcio

De Luca: “Visti gli investimenti, il Napoli può competere in due…

News

Hojlund fa salire la squadra con la corsa: inizia il Napoli di Rasmus

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.