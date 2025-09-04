Adnkronos News

La ruota della fortuna, a sopresa in studio arriva Pier Silvio Berlusconi: "Fatto piccolo miracolo"

(Adnkronos) – "Avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo". Lo ha detto l'ad di Mfe-Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, arrivando a sorpresa nello studio de 'La ruota della fortuna' durante la registrazione di una puntata della trasmissione condotta da Gerry Scotti in onda su Canale 5. "Sono venuto a salutarvi e a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto. Quindi, tutte le persone coinvolte si meritano il mio e il nostro grande applauso. Bravi". Il video è stato pubblicato sul profilo social di Mediaset Infinity.  È stata, ha detto ancora l'ad, una "prova di lavoro, e aggiungo io di coraggio, straordinaria. Abbiamo scritto un pezzettino di storia della nuova televisione e fatto una cosa che non era mai stata fatta". Poi ha aggiunto: "La seconda cosa che devo fare, che voglio fare è ringraziare Gerry, perché questo signore si è convinto e ha avuto il coraggio, la professionalità e la forza per affrontare questa sfida, che diciamolo chiaro, era ed è una grandissima sfida. Gli abbiamo chiesto di fare l'impossibile, ciò che sembrava non fattibile. Lui ha accettato, ci ha creduto, mi ha e ci ha seguito e oggi portiamo a casa dei risultati che onestamente…Certo, la sfida è lunga e dobbiamo essere lucidi e stare tranquilli… Ma sono molto al di sopra delle nostre aspettative". Oltre che per Gerry Scotti, Berlusconi ha avuto parole anche per la valletta, Samira Lui: "Voglio ringraziare anche Samira -ha detto- perché è stata veramente una scoperta".  Ultima cosa, ha concluso l'ad di Mediaset, "noi siamo orgogliosi di questo prodotto, ma non solo perché è un bel prodotto televisivo e perché fa degli ottimi ascolti, ma anche perché i nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l'amore per la lingua italiana. È un gioco che oltre che essere divertente è anche istruttivo. Quindi ragazzi: orgogliosi! Grazie. Gerry, Samira, tutti i professionisti Mediaset e Endemol, grazie di cuore. Lavoro meraviglioso. Buon lavoro, vi voglio bene". —[email protected] (Web Info)

