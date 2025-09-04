Il Napoli si tiene stretto Ambrosino. Rifiutate quattro offerte per lui

Non solo grandi colpi, ma anche valorizzare ciò che già possiede. Il Napoli è sempre stato questo, anche se negli ultimi anni ha lavorato nel senso opposto. Ma valorizzare i giovani va bene, e fa bene anche in ottica Nazionale se si parla di un calciatore italiano, ancora di più se il giocatore in questione è napoletano e gioca nel Napoli, per lui e per la tifoseria. Il Napoli si è tenuto ben stretto il calciatore Ambrosino, rigirando addirittura quattro offerte per lui. Ne parla l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “Il Napoli ha affrontato Sassuolo e Cagliari, avendo Lucca e Ambrosino che si è fatto apprezzare in allenamento al punto da convincere il Napoli a tenerlo rifiutando le proposte di Cremonese, Celtic Glasgow, Werder Brema e Ajax e poi Conte a farlo esordire in casa contro il Cagliari, quando la partita era bloccata sullo 0-0.

Il Napoli è cosciente del valore di Giuseppe Ambrosino e sta trattando il rinnovo del contratto dell’attaccante con l’entourage del giocatore. Il giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ha pubblicato un messaggio sui social network. “Il Napoli sta pianificando l’estensione contrattuale di Giuseppe Ambrosino. Pronto un nuovo accordo a lungo termine (2029 o 2030)”, ha scritto su X.