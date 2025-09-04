XCalcioNews

Hoj è il quarto uomo proveniente dalla Premier negli ultimi due mercati

By Giuseppe Sacco
 Il quinto se vogliamo considerare anche l’acquisto di Lukaku dal Chelsea, a dispetto delle due stagioni giocate con Inter e Roma.

A proposito: «Della squadra conosco McTominay e ho parlato un po’ con Romelu, uno dei miei idoli da ragazzino. Poi ho incontrato Gilmour in vacanza»

Le prime frasi dalla clinica. In mezzo a una cinquantina di tifosi felici quanto lui: «È incredibile».

È Napoli. «Ho giocato con l’Atalanta e so bene quanto i tifosi siano caldi e appassionati. Sono pazzi d’amore: amano il calcio, l’ho visto per strada e al Maradona. E ora non vedo l’ora di vivere tutta questa passione allo stadio: ripeto, voglio dare il massimo per provare ad aiutare la squadra a conquistare un trofeo e a rendere fieri sia i tifosi sia la società».

Che ha creduto in lui investendo una cinquantina di milioni per il prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla prossima Champions.

 

Fonte: CdS

