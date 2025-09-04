Giletti: “Napoli ed Inter su pianeti diversi rispetto alle altre”

Il giornalista Massimo Giletti è intervenuto nel corso di “Radiogoal”, trasmissione in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Vedo Inter e Napoli ancora su pianeti diversi rispetto alle altre, perché la loro consapevolezza è sicuramente solida e difficile da raggiungere. Comolli per la Juventus è stato un gigante, ha costruito un’ottima squadra. Ma anche l’anno scorso era stata costruita una buona squadra che poi non è riuscita a vincere. Conte riesce a vincere i campionati con gente come Matri e Giaccherini, riesce a tirare fuori dai calciatori qualcosa in più. A Napoli ha imposto a De Laurentiis un modo diverso di investire, fatto di acquisti importanti tracciando una rotta chiara sul futuro che deve percorrere questo club. Le italiane in Champions League possono fare bene, il Napoli è una mina vagante. Ha una forza in più che deriva dal pubblico del “Maradona” oltre che da calciatori abituati a fare bene anche in coppa. Anche l’Inter può fare tanta strada ma dovranno avere ancora voglia di fare la differenza. La Juventus dobbiamo metterla alla prova e vedere come reagirà nelle partite importanti”

Factory della Comunicazione