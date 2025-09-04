Gazzetta – Hojlund dovrà raccogliere l’eredità di Lukaku

Il Napoli ha concluso la sua campagna acquisti con l’arrivo di Rasmus Hojlund, che dovrà raccogliere l’eredità di Romelu Lukaku, infortunatosi e che resterà fuori almeno per tre mesi. La Gazzetta dello Sport scrive: “Un mini-weekend se lo è concesso e si è presentato al Napoli attraverso i social per raccontarsi, per svelare il suo primo giorno azzurro: “Sono molto emozionato…”. E anche carico di responsabilità, perché toccherà a lui, con Lucca e Ambrosino, raccogliere l’eredità momentanea di Lukaku; e perché, inevitabilmente, peserà anche quella quotazione che lo trasforma ancor prima di giocare in Mister 50 milioni di euro”.

