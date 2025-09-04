NewsCalcioRassegna Stampa

Gazzetta – Hojlund dovrà raccogliere l’eredità di Lukaku

By Emilia Verde
0

Il Napoli ha concluso la sua campagna acquisti con l’arrivo di Rasmus Hojlund, che dovrà raccogliere l’eredità di Romelu Lukaku, infortunatosi e che resterà fuori almeno per tre mesi. La Gazzetta dello Sport scrive: “Un mini-weekend se lo è concesso e si è presentato al Napoli attraverso i social per raccontarsi, per svelare il suo primo giorno azzurro: “Sono molto emozionato…”. E anche carico di responsabilità, perché toccherà a lui, con Lucca e Ambrosino, raccogliere l’eredità momentanea di Lukaku; e perché, inevitabilmente, peserà anche quella quotazione che lo trasforma ancor prima di giocare in Mister 50 milioni di euro”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Gigi Cagni, all.: “Il Napoli di Conte parte davanti all’Inter anche perchè il…

News

Quagliarella: “Il Napoli dopo una stagione mi comunicò che sarei andato…

News

Agostinelli: “La posizione di De Bruyne non è un problema, a quel livello sa…

News

Questa sera a Radio Ibr Scampia la trasmissione “CALCIO SPRINT” puntata…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.