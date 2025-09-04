Gazzetta – Cinque domande al mercato del Napoli

Quanti investimenti

Quando si dice: investire. Centosessantatrè milioni di euro, centrotrenta incassati, una squadra campione d’Italia rifatta, portandosi però anche appresso la struttura portante che nel 2023 ha vinto il primo dei due scudetti dell’era De Laurentiis. Il Napoli è una forza, l’ha dimostrato (e in che modo), e per dare un senso ancora più imponente alla propria statura è andato a fare shopping in Premier (nelle “due” Manchester) e allungato in modo possente e con lungimiranza il proprio organico anche per fronteggiare l’assenza di Lukaku

Cosa ha detto il mercato del Napoli?

Che adesso Conte ha due squadre di valore, con “doppi” in ogni ruolo. E che è cresciuta la statura dell’organico, arricchita dalla presenza di un calciatore come Kevin De Bruyne, un talento di proporzioni raccontate dalla sua storia personale, piena di trionfi con il City di Guardiola. Ma è la natura varia dei rinforzi che conferisce ulteriore autorevolezza ad un gruppo capace di vincere lo scudetto senza esserne di fatto favorito

La sicurezza sono gli “eroi” dei due ultimi scudetti?

Nelle prime due di campionato, hanno giocato praticamente gli “eroi” dei due ultimi scudetti, testimonianza di uno spessore indiscutibile di quelli che c’erano, capaci di ripetersi anche senza i Kvara, gli Osimhen e gli Zielinski. Il Napoli ha avviato un progressivo e comunque immediato processo di trasformazione, consapevole della necessità della struttura tecnica: dovendo affrontare quattro competizioni, e volendolo fare con ambizione, aveva bisogno di allargare il campo delle opzioni per Conte

De Bruyne è la stella?

Un genio che a 34 anni è ancora in grado di offrire la propria intelligenza e l’esperienza internazionale ad un club che vuole far bella figura in Champions e vorrà difendere lo scudetto, ovviamente senza ignorare Coppa Italia e Supercoppa che concedono prestigio. De Bruyne è il calcio cerebrale, un uomo senza tempo, non certo senza età, che illumin

Cosa perde Conte senza Lukaku?

Una figura-chiave e di personalità spiccata nel contesto di una stagione insidiosa, dovendo giocare ogni tre giorni. La sua assenza è stata affrontata da De Laurentiis, Manna e Conte con immediatezza e la scleta di Hojlund, l’acquisto che comporterà tra un anno un investimento di altri 44 milioni (oltre ai sei pre il prestito), è ulteriore testimonianza di credibilità assoluta d’una società che vuole accreditarsi pure tra le Top europee

Che cosa manca?

Ad occhio, il Napoli sembra prossimo alla perfezione, che come si sa viene certificata esclusivamente dal campo e a volte solo grazie alle vittorie. Ma la stagione, in Italia e in Champions, sarà durissima, perché comporterà anche il sacrificio di impegni che richiederanno una gestione diversa rispetto all’anno scorso. Il Napoli di Conte per nove mesi ha segnato poco con gli attaccanti e pure nelle due giornate di questo nuovo torneo non ha ancora risolto il problema. Però Lucca deve inserirsi, Lang sta capendo ora il calcio italiano e Hojlund è appena arrivato. Non è stato facile trovare il sostituto di Anguissa e non essendocene uno che rispondesse ai requisiti richiesti, il Napoli ha cambiato tipologia di centrocampista e si è ripreso Elmas: sa fare tutto, non l’Anguissa, ma questo sarebbe stato complicato per chiunque.

