Adnkronos News

Eurobasket, l’Italia cala il poker: azzurri battono Cipro 89-54

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
L'Italia di Pozzecco cala il poker agli Europei di basket 2025. Gli azzurri dopo le vittorie contro Georgia, Bosnia e Spagna, che hanno riscattato la sconfitta all’esordio contro la Grecia, hanno superato agevolmente a Limassol i padroni di casa di Cipro 89-54. Grazie a questa vittoria gli azzurri sono in corsa per il primo posto nel girone C in attesa della sfida serale tra Grecia e Spagna. Gli azzurri sono scesi in campo con il lutto sulla maglia per la scomparsa di Giorgio Armani. Con la vittoria della Slovenia 106-96 su Israele grazie ai 37 punti di Doncic, se stasera la Grecia vincerà con la Spagna, l'Italia finirà seconda e incrocerà proprio la Slovenia, mentre se la Spagna batterà la Grecia, l'Italia sarà prima del girone e incrocerà Israele agli ottavi.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Dolcificanti “collegati al declino cognitivo”: lo studio Usa

Adnkronos News

Maturità, ok Cdm al dl scuola. Valditara: “Chi fa scena muta all’orale…

Adnkronos News

Gp Monza, Leclerc gira per il circuito… in bicicletta: il boato dei tifosi…

Adnkronos News

Da Versace a Ferragni, addio a Giorgio Armani: i vip lo ricordano così

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.