Elmas: ruolo, quotazione e statistiche del macedone del Napoli

Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Lipsia, Eljif Elmas è un nuovo giocatore del Napoli (qui le schede fantacalcio di De Bruyne, Lucca, Noa Lang, Beukema, Milinkovic-Savic e Hojlund, altri nuovi acquisti partenopei). Per il macedone si tratta di un ritorno in Campania, dato che ha già giocato con la maglia azzurra dal 2019 al 2023, vincendo uno scudetto e una Coppa Italia. Listato centrocampista, l’ex Torino è un giocatore che non solo va ad allungare la rosa di Antonio Conte, ma porta anche nuova qualità in mezzo al campo. Aspetto che non può che far felice l’allenatore salentino, dato che con la Champions League gli impegni per i partenopei saranno maggiori rispetto alla scorsa stagione. Elmas è un giocatore su cui puntare.

STATISTICHE E NUMERI

Eljif Elmas (nelle competizioni principali) Competizione Presenze Gol Assist Serie A 156 18 10 Champions League 25 – – Europa League 21 4 1 Bundesliga 16 – – Campionato turco 34 4 –