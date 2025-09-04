Elmas: ruolo, quotazione e statistiche del macedone del Napoli

Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Lipsia, Eljif Elmas è un nuovo giocatore del Napoli (qui le schede fantacalcio di De Bruyne, Lucca, Noa Lang, Beukema, Milinkovic-Savic e Hojlund, altri nuovi acquisti partenopei). Per il macedone si tratta di un ritorno in Campania, dato che ha già giocato con la maglia azzurra dal 2019 al 2023, vincendo uno scudetto e una Coppa Italia. Listato centrocampista, l’ex Torino è un giocatore che non solo va ad allungare la rosa di Antonio Conte, ma porta anche nuova qualità in mezzo al campo. Aspetto che non può che far felice l’allenatore salentino, dato che con la Champions League gli impegni per i partenopei saranno maggiori rispetto alla scorsa stagione. Elmas è un giocatore su cui puntare.
STATISTICHE E NUMERI
Eljif Elmas (nelle competizioni principali)
|Competizione
|Presenze
|Gol
|Assist
|Serie A
|156
|18
|10
|Champions League
|25
|–
|–
|Europa League
|21
|4
|1
|Bundesliga
|16
|–
|–
|Campionato turco
|34
|4
|–
Centrocampista centrale d’origine, nel corso della sua carriera Elmas ha ricoperto diverse posizioni in mezzo al campo, giocando anche sulla trequarti, come fatto al Torino nello scorso campionato (13 partite a voto, 4 gol e 7,23 di fantamedia arrivando a gennaio). Al Napoli difficilmente sarà un titolare, data la presenza di pedine cruciali come Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne, ma, in ogni caso, non dovrebbe faticare a trovare spazio. Il macedone infatti sarà probabilmente la prima alternativa in mezzo al campo per i partenopei, che dovranno affrontare molti impegni in questa stagione. In particolare, Conte potrebbe chiamarlo spesso in causa per far rifiatare De Bruyne e McTominay, che giocano leggermente più avanzati rispetto ad Anguissa e Lobotka. In Serie A Elmas ha ottenuto 28 bonus (18 gol e 10 assist) in 156 presenze: uno ogni 5,6 partite circa. Data la qualità e le ambizioni del Napoli, anche in questa stagione potrebbe andare più volte a referto, pur non partendo al vertice nelle gerarchie.
Fonte: La Gazzetta dello Sport