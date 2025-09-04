Di Lorenzo-Politano, l’asse che può diventare un’arma anche per l’Italia

Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano rappresentano ormai una certezza sulla fascia destra del Napoli. Una coppia solida, nata nel 2020 con l’arrivo dell’esterno ex Inter, e diventata col tempo un punto fermo prima per Gattuso, poi per Spalletti e infine per Conte. Insieme hanno accumulato oltre 230 presenze, diventando una garanzia tanto in fase difensiva quanto in proiezione offensiva.

Ora Rino Gattuso, oggi commissario tecnico della Nazionale, sta pensando di rilanciare quell’asse anche in azzurro. Contro l’Estonia, in una gara da vincere a tutti i costi, il ct potrebbe infatti affidarsi al terzino capitano del Napoli e al suo compagno di corsia, che ha voglia di riscatto dopo le esclusioni con l’Italia sotto la gestione Spalletti.

Di Lorenzo è la sicurezza difensiva, Politano l’estro e la corsa: due personalità diverse che si completano e che fuori dal campo hanno trovato intesa nonostante caratteri opposti. Per Gattuso, che conosce bene entrambi, potrebbero essere la chiave per dare alla sua Nazionale compattezza e solidità, riproponendo lo stesso equilibrio che ha portato il Napoli a vincere due scudetti consecutivi.

Fonte: Il Mattino