De Canio: “Prima di sconvolgere qualcosa farà le prime riflessioni”

Il tecnico Luigi De Canio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Napoli Centrale. Di seguito le sue parole:

“Come cambia il Napoli con i rinforzi arrivati dentro la sosta? Dipende ovviamente da quello che questi ragazzi daranno, nessuno è certo che Conte vada a modificare il suo assetto che comunque ha funzionato comunque bene. Quindi io penso che comunque prima di fare dei cambi che possano sconvolgere le cose Conte farà le prime riflessioni. A meno di indisponibilità faccio fatica che Conte possa cambiare qualcosa a Firenze.

Mercato? Il Napoli è quella che si è mossa meglio, in maniera mirata e trovando tutti i suoi obiettivi. Loro volevano avere una rosa più ampia, c’è riuscita ed anche nell’undici titolare qualcosa che ha elevato c’è. Poi ha completato sostituendo subito Lukaku con Hojlund, insieme a Lucca e senz’altro che quello del Napoli sia stato quello migliore.

Napoli in Champions? Loro continueranno a proporre il suo gioco, in Europa tutti giocano per vincere ma in fondo anche in Italia – a modo diverso – vogliono tutte pensare solo per vincere, basta vedere anche l’esempio dell’Udinese che vince a San Siro come sorpresa. Loro hanno utilizzato la fase difensiva in maniera molto buona.

Gattuso e l’Italia? Non ho visto bene le convocazioni, se tutti hanno risposto all’appello, ho letto che qualcuno come Chiesa doveva recuperare e parliamo di un giocatore importante per l’Italia. Sinceramente aspettiamo di vederlo all’opera.

Problemi fisici? Ci vorrebbe una maggior sinergia tra staff medico della Nazionale e quella dei club, e sono dell’idea che se un giocatore sta male deve tornare a casa, poi ovvio che è diverso se parliamo di Maradona, Messi o giocatori di tale livello.

Fiorentina Napoli? Nessuno avrebbe immaginato che il Napoli vincesse solo a 15 secondi dalla fine, quando la squadra è nettamente più forte dell’avversario aspetti che ne faccia un sol boccone e invece ci sono situazioni che cambiano le cose. La Fiorentina è una bella squadra e gioca contro la squadra campione d’Italia, avrà grosse motivazioni ed è una sfida difficile contro un avversario difficile ma il Napoli è campione d’Italia e potrà dimostrare il suo valore”.